Німецька дипломатія не бачить підстав починати дискусії щодо зняття санкцій з РФ, оскільки для цього немає умов.

Про це сказав керівник робочого штабу «Україна» в МЗС ФРН Андреас Протманн, повідомляє Укрінформ.

«Ми не зацікавлені у відкритті дискусії щодо зняття санкцій. Ми маємо підтримувати як «кримські санкції», так і ті, що стосуються конфлікту на сході Україні (запроваджені через агресивні дії РФ на сході України — ред.). Не думаю, що нам зараз потрібна дискусія щодо зняття санкцій», - сказав Протманн.

Він наголосив на офіційній позиції Берліна: санкції, пов'язані з ситуацією на сході України можуть бути зняті лише після виконання Мінських домовленостей, але «на жаль ми поки що не на тій стадії». Що стосується кримських санкцій, то «анексія не може бути забута», треба продовжувати привертати увагу до цього питання, до проблеми прав людини в Криму тощо.

«Санкції дуже важливі, вони є символом європейської єдності по відношенню до Росії», - підкреслив дипломат. Також він звернув увагу на те, що продовжувати санкційні заходи потрібно кожні 6 місяців, але підкреслив, що досі цей механізм працював у Брюсселі чудово.

Як повідомлялося, постійні представники країн ЄС 12 червня погодили рішенняпро продовження кримських санкцій проти Росії на рік.