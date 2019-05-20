В Европейском Союзе призывают Россию незамедлительно освободить всех заключенных граждан Украины в оккупированном Крыму.

Об этом написала пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на странице в Twitter, передает Крым.Реалии.

В частности, она обратила внимание на сообщения об очередных обысках и арестах крымских татар в аннексированном Россией Крыму.

«Мы ожидаем, что все незаконно взятые под стражу украинцы будут освобождены без промедления», – отметила Майя Косьянчич.

Также она напомнила о заявлении от 30 марта, в котором Европейский Союз заверил, что не признает российского законодательства в аннексированных Крыму и Севастополе и ожидает немедленного освобождения незаконно задержанных во время обысков 23 крымских татар.