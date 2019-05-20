В ЕС призывают Россию немедленно освободить всех заключенных в Крыму граждан Украины
|09:49 13.06.2019
|Крым
В Европейском Союзе призывают Россию незамедлительно освободить всех заключенных граждан Украины в оккупированном Крыму.
Об этом написала пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на странице в Twitter, передает Крым.Реалии.
В частности, она обратила внимание на сообщения об очередных обысках и арестах крымских татар в аннексированном Россией Крыму.
«Мы ожидаем, что все незаконно взятые под стражу украинцы будут освобождены без промедления», – отметила Майя Косьянчич.
Также она напомнила о заявлении от 30 марта, в котором Европейский Союз заверил, что не признает российского законодательства в аннексированных Крыму и Севастополе и ожидает немедленного освобождения незаконно задержанных во время обысков 23 крымских татар.
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