KyivNotKiev: в США «украинизировали» Киев в международной базе

10:47 13.06.2019   Украина

Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины

Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерий Чалый и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv» в международной базе.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook, пишет Сегодня.

Замену также поддержали члены украинской Кокуса Конгресса США, а также Украинский конгрессовый комитет Америки. Соответствующие изменения в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

«Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской, а не русской транскрипцией. Соответствующие нормативы 11 февраля утвердил латвийский Центр государственного языка утвердил.

По запросу украинского МИД экспертная комиссия по латышскому языку приняла решение изменить латышские версии названий части городов Украины.

Согласно новым правилам, по-латышски Запорожье (укр. Запоріжжя) должно отображается как Zaporižja, Кривой Рог (Кривий Ріг) – как Krivijriha, Чернигов (Чернігів) – как Čerņihiva, а Тернополь (Тернопіль) – как Ternopiļa.

Напомним, ранее в главном аэропорту Польши «украинизировали» названия ряда аэропортов: Запорожье, Харьков, Одесса и Борисполь были названы в украинской транскрипции.

 



Ще на цю тему:

07:58 04.06.2019
Україна обговорила з США закупівлю військової техніки
15:45 29.05.2019
Командувач ВМС України зустрівся з американською делегацією на чолі із сенатором США
12:45 29.05.2019
США готовы предоставить Украине оборонное летальное оружие – Волкер
10:31 24.05.2019
США пропонує збільшити до $300 млн безпекову допомогу Україні. Третина - на летальну зброю
17:31 21.05.2019
У США відбулася зустріч командувачав морської піхоти ВМС та США
15:31 21.05.2019
Україна запропонувала США об’єднатися проти Nord Stream
09:31 21.05.2019
США передали українським військовим сучасні контрбатарейні радари
09:00 21.05.2019
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
09:31 20.05.2019
Посол США в Україні, завершуючи каденціювисоко оцінила досягнення України за останні п'ять років / Відео
09:31 17.05.2019
Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про підтримку України
10:01 16.05.2019
Оборонний бюджет США на 2020 рік передбачає $250 млн допомоги для України
09:31 15.05.2019
Помпео: США і Росія зберігають "дуже різні" погляди на ситуацію в Україні
Новини
Азербайджан Азербайджан
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Всі новини країни
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:15 13.06.2019
Азербайджан и Турция пригласили Грузию принять участие в совместных учениях
20:30 12.06.2019
МО: Грузия будет участвовать в совместных учениях Турции и Азербайджана
17:30 12.06.2019
Держсекретар США: Грузія повинна добудувати порт в Анаклії
08:01 12.06.2019
США готовы укреплять армию Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:30 13.06.2019
Путин пообещал поддержку новой власти Молдовы в борьбе с узурпаторами
08:54 13.06.2019
Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США из-за заявлений по кризису в стране
17:00 12.06.2019
Новий глава МЗС Молдови назвав "червону лінію" у відносинах з РФ
12:55 12.06.2019
Парламент Молдовы в I чтении одобрил отмену смешанной избирательной системы
Всі новини країни
Россия Россия
13:59 13.06.2019
ЮВО: Разведчики в горах Карачаево-Черкесии учились ликвидировать диверсантов
10:17 13.06.2019
У Німеччині вважають передчасними розмови про зняття санкцій з РФ
07:56 13.06.2019
Родственники жертв МН17 протестовали под посольством РФ в Нидерландах
20:15 12.06.2019
Експерти з Німеччини і Франції закликали ПАРЄ не голосувати за повернення права голосу РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:00 12.06.2019
Румунія попередила своїх громадян про поїздки в Молдову
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
14:30 13.06.2019
Мадрид согласился увеличить военное развертывание США в Роте, не изменяя договор - El Pais
20:15 11.06.2019
Турция рассматривает возможность покупки китайских истребителей вместо российских
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
19:45 07.06.2019
Турция продолжит буровые работы у Кипра под защитой армии
Всі новини країни
Украина Украина
15:00 13.06.2019
Суд в Гаазі почав другий раунд слухань щодо порушення РФ морського права
13:28 13.06.2019
Окупанти зі зброєю оточили "Привоз" у Сімферополі, є затримані / Фото, відео
13:25 13.06.2019
В итоговом документе саммита ЕС упомянут об украинских моряках и «паспортизации»
12:55 13.06.2019
Україна не буде здійснювати перехід через Керченську протоку
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд