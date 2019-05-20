Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США из-за заявлений по кризису в стране
|08:54 13.06.2019
|0 комментариев
|Молдова
Новый министр иностранных дел отозвал с должности посла Молдовы в США Кристину Балан.
«Это связано с деятельностью Кристины Балан, которая информировала власти США с позиции Демократической партии. Это недопустимо, молдавские дипломаты впредь будут представлять страну, а не отдельные партии», - сказал глава МИД Попеску, сообщает агентство «Инфотаг»..
Накануне местные СМИ сообщали о том, что Демократическая партия Молдовы распространяет в США обращение, в котором утверждает, что новые власти республики «действуют в интересах Москвы». Документ распространяется через посольство Молдовы в США от имени правительства.
Посол РМ в США Кристина Балан сказала журналистам, что «не передавала американским партнером никаких писем за подписью Демпартии», а представляет в Вашингтоне «правительство Филипа».
Кристина Балан была назначена послом в США Указом президента Игоря Додона в конце 2017 года. До этого она занимала пост первого вице-председателя Демпартии и отвечала в партии за международные связи.
Решение об отзыве дипломата было принято вскоре после того, как посол США в Молдове Дерек Хоган провел встречи с руководством парламента, правительства и президентом Игорем Додоном.
Накануне, глава Делегации Европейского Союза Петер Михалко встретился с новым министром иностранных дел РМ Николаем Попеску и поздравил его с назначением.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает всех политических игроков в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию в государстве.
Ещё на эту тему:
Посол Молдовы в США провела урок политинформации для конгрессменов
Спикер парламента Молдовы обсудил с сенаторами США противодействие гибридным угрозам в преддверии выборов
Конгресс США утвердил резолюцию о выводе российских оккупационных войск из Приднестровья
Председатели парламентов Молдовы, Грузии и Украины совершают совместный визит в Вашингтон
Демпартия Молдовы предлагает нового посла в США
Молдова и США установят сотрудничество в области авиаперевозок
США готовы к укреплению отношений с Молдовой
На полигоне Бульбоака стартовали молдо-американские учения саперов
В Конгрессе США возобновила работу группа дружбы с Молдовой
Новым послом Молдовы в США станет Аурелиу Чокой