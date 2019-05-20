Новый министр иностранных дел отозвал с должности посла Молдовы в США Кристину Балан.

«Это связано с деятельностью Кристины Балан, которая информировала власти США с позиции Демократической партии. Это недопустимо, молдавские дипломаты впредь будут представлять страну, а не отдельные партии», - сказал глава МИД Попеску, сообщает агентство «Инфотаг»..

Накануне местные СМИ сообщали о том, что Демократическая партия Молдовы распространяет в США обращение, в котором утверждает, что новые власти республики «действуют в интересах Москвы». Документ распространяется через посольство Молдовы в США от имени правительства.

Посол РМ в США Кристина Балан сказала журналистам, что «не передавала американским партнером никаких писем за подписью Демпартии», а представляет в Вашингтоне «правительство Филипа».

Кристина Балан была назначена послом в США Указом президента Игоря Додона в конце 2017 года. До этого она занимала пост первого вице-председателя Демпартии и отвечала в партии за международные связи.

Решение об отзыве дипломата было принято вскоре после того, как посол США в Молдове Дерек Хоган провел встречи с руководством парламента, правительства и президентом Игорем Додоном.

Накануне, глава Делегации Европейского Союза Петер Михалко встретился с новым министром иностранных дел РМ Николаем Попеску и поздравил его с назначением.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает всех политических игроков в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию в государстве.