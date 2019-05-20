На Херсонщині пропонують для зручності громадян України, які проживають на території тимчасового окупованого Криму, створити мобільні центри надання адмінпослуг.

Про це повідомляє офіційний сайт ОДА з посиланням на інформацію, оприлюднену під час наради керівництва ОДА з представниками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Офісу реформ адміністративних послуг, сообщает Укринформ.

«Будівництво центрів надання адміністративних послуг з метою спрощення доступу до адміністративних послуг для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, не здійснюється на території КПВВ на даний час у зв’язку з тим, що будівлі сервісних центрів поки що не побудовані. Разом з тим, з метою зняття напруги та в умовах наявних ресурсів, обласною державною адміністрацією здійснено заходи щодо створення ЦНАПів у найближчих до КПВВ «Каланчак», «Чонгар» (Генічеський район) та «Чаплинка» населених пунктах», - зауважив директор Департаменту економічного та регіонального розвитку ОДА Сергій Суворов, який надав інформацію щодо створення ЦНАПів у зонах сервісного обслуговування перед контрольними пунктами в’їзду-виїзду в Херсонській області.

Він також запропонував замість того, аби чекати побудови сервісних центрів для створення на їх базі ЦНАПів, запровадити функціонування мобільних центрів надання адмінпослуг на колесах. До того ж, керівник проекту Офісу реформ адміністративних послуг Володимир Семеніхін підтвердив, що така практика успішно реалізується в окремих областях України.

Вже 13 червня представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Офісу реформ адміністративних послуг особисто відвідають пункти в`їзду-виїзду Херсонщини й оглянуть місця, де заплановано створення центрів надання адміністративних послуг.