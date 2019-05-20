Родственники жертв МН17 протестовали под посольством РФ в Нидерландах
|07:56 13.06.2019
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|Россия
Родные погибших в катастрофе MH17 осудили позицию России, которая отказывается признавать свою причастность к трагедии.
«Перед зданием посольства родственники погибших символично установили 298 белых стульев, которые символизируют 298 жертв MH17. Они установлены, как в самолете, включая проходы», - говорится в сообщении,об этом сообщает NOS.
Кроме того, участники акции выставили плакаты - в том числе один на русском языке: «Человечность превыше политики».
Как известно, пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.
Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.
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