Личный состав десантно-штурмовой роты и взвода разведки отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины произвел плановые прыжки с парашютом в рамках подготовки к международным учениям «Си Бриз 2019».

Об этом сообщает Черноморская Безопасность со ссылкой на информационную редакцию информагентства Минобороны города Одесса.

Прыжки осуществлялись с высоты 600 метров через боковую дверь вертолета Ми-14. Среди военнослужащих, участвовавших в прыжках были не только опытные офицеры, сержанты и солдаты, за плечами у которых по 20 и более прыжков, и новички. Самому старшему морпеху по возрасту было 52 года, а младшему 19 лет.

Перед практическими прыжками морские пехотинцы отработали элементы прыжка на воздушно-комплексе, далее изучили материальную часть и практиковались в правильной укладке парашюта.

Фото с сайта ЧБ