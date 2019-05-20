Подготовка к «Си Бриз 2019»: Морпехи отработали прыжки с парашютом / Фото
|21:15 12.06.2019
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|Украина
Личный состав десантно-штурмовой роты и взвода разведки отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины произвел плановые прыжки с парашютом в рамках подготовки к международным учениям «Си Бриз 2019».
Об этом сообщает Черноморская Безопасность со ссылкой на информационную редакцию информагентства Минобороны города Одесса.
Прыжки осуществлялись с высоты 600 метров через боковую дверь вертолета Ми-14. Среди военнослужащих, участвовавших в прыжках были не только опытные офицеры, сержанты и солдаты, за плечами у которых по 20 и более прыжков, и новички. Самому старшему морпеху по возрасту было 52 года, а младшему 19 лет.
Перед практическими прыжками морские пехотинцы отработали элементы прыжка на воздушно-комплексе, далее изучили материальную часть и практиковались в правильной укладке парашюта.
Фото с сайта ЧБ
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