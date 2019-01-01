В Татарстане спущен на воду очередной МРК для Черноморского флота оккупантов
|20:45 12.06.2019
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|Крым
В Зеленодольске (Республика Татарстан) спущен на воду очередной малый ракетный корабль для Черноморского флота страны-агрессора.
МРК Ингушетия – восьмой по счету корабль проекта 21631 под шифром Буян-М. Он примкнет к двум кораблям этой же серии в составе частей и соединений Черноморского флота – «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево», сообщает издание НТС.
МРК «Ингушетия» оснащен крылатыми ракетами «Калибр» и сверхзвуковыми противокорабельными – «Оникс». Длина корабля 75 метров, может развить скорость до 25 узлов. Автономный ход – 10 суток, дальность плавание – до 2500 миль. При этом экипаж – всего 52 человека.
Еще один корабль Зеленодольского завода был принят в состав Черноморского флота оккупантов. - «Дмитрий Рогачев». Это патрульный корабль – создан для охраны территориальных вод, судов на переходе морем, а также для борьбы с контрабандистами и пиратами. В составе Черноморского флота уже ведет службу головной корабль этого же проекта «Василий Быков».
По словам нового командующего флотом вице-адмирала Игоря Осипова, в этом году части и соединения на Чёрном море пополнят 15 новых боевых единиц.
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