Експерти з Німеччини і Франції закликали ПАРЄ не голосувати за повернення права голосу РФ

20:15 12.06.2019 0 комментариев Россия

Парламентська Асамблея Ради Європи не повинна ухвалювати проект резолюції, що може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ, без виконання вимог Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі авторитетних експертів з Німеччини та Франції до ПАРЄ.

"Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на те, щоб Росія залишилася в Раді Європи. Членство в Раді Європи надає російським громадянам можливість подавати скарги до ЄСПЛ і має багато важливих і позитивних наслідків у багатьох сферах права та суспільства. Однак членство Росії в Раді Європи буде значущим і корисним лише, якщо Рада Європи матиме можливість накладати санкції за невиконання основних правил", - йдеться у листі.

Експерти зазначили, що проект резолюції передбачає внесення змін до Регламенту (пункт 10), згідно з яким ПАРЄ значною мірою втратить можливість  накладати санкції на країн-членів, які порушують принципи Ради Європи.

"Таким чином, ПАРЄ більше не зможе виконувати свої зобов'язання щодо контролю за дотриманням принципів Ради Європи. Функціонуванню та довірі до Ради Європи буде завдана серйозна шкода", - йдеться у листі.

Експерти закликали проголосувати проти запланованої зміни пункту 10 Регламенту і таким чином зберегти функціональність і незалежність ПАРЄ від Комітету міністрів.

Також вони пропонують дозволити Російській Федерації залишитися в Раді Європи, відмовившись від чіткого застосування статті 9 Статуту Ради Європи (виключення держави-члена за несплату внесків) і працювати над тим, щоб бюджетні перешкоди, спричинені нездатністю РФ до здійснення платежів, компенсувалися внесками третіх сторін, і Рада Європи могла повноцінно функціонувати, незважаючи на відсутність російських внесків.

Нагадаємо, регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проєкт резолюції 24 червня.

Раніше українські правозахисники застерегли від схвалення цієї резолюції та безумовного повернення російської делегації до ПАРЄ, оскільки Росія повністю нехтує вимогами організації.



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