П'ять зенітних ракетних батарей С-400, а також додаткові війська і винищувачі дозволяють Москві краще захищати Чорне море і загрожувати Європі і Близькому Сходу.

Росія збільшила чисельність своїх військ, літаків і зброї в анексованому Криму, повідомили представники американської розвідки, які проаналізували нові супутникові знімки, які показують, що за останні 18 місяців Росія "значно" наростила сили, системи С-400 і удосконалює баз радянських часів, пише ZN,UA з посиланням на оборонне видання Defense One.

Ці офіційні особи і спостерігачі в регіоні кажуть, що додаткова вогнева міць дає Москві більший оборонний контроль над Чорним морем і наближає наступальні винищувачі і кораблі ближче до Близького Сходу.

На фотографіях, зроблених у період з січня 2018 року по квітень 2019 року приватною компанією супутникової зйомки Planet Labs і наданих Defense One, зображені п'ять батарей С-400, п'ять систем ППО С-300 і винищувачі в чотирьох місцях. Вони також показують удосконалення військових об'єктів радянської епохи.

За словами спостерігачів, такий розвиток подій, швидше за все, означає, що у Москви немає намірів у найближчому майбутньому повернути українську територію, яку вона захопила в 2014 році.

Замість цього таке нарощування "припускає, що Росія зацікавлена в тому, щоб мати можливість здійснювати більший контроль над Чорним морем, який потім дає їм можливість проектувати енергію за межі їх безпосереднього оточення", - сказала Сара Бидгуд, директор Програми нерозповсюдження в Євразії Центру вивчення проблем нерозповсюдження. "Це значне нарощування. НАТО буде відчувати зростаючий тиск з боку союзників в регіоні, щоб показати, що воно здатне дати відсіч спробам Росії отримати більший контроль над Чорним морем".

У російських військових зараз 81 літак і вертоліт в окупованому Криму, пише Defense One.

Російський Чорноморський флот нещодавно поповнився 10 військовими кораблями, які можуть запустити крилату ракету "Калібр": шість дизельних електричних підводних човнів і чотири надводних корабля, повідомив чиновник. Зараз ракета "Калібр" може вражати цілі на відстані до 2400 кілометрів; і Росія стверджує, що працює над новим варіантом з дальністю до 4500 км.

Інший представник американської розвідки заявив, що Калібри дозволять флоту "наносити удари по цілях за межами Чорного моря, включаючи Південну Європу і Сирію, навіть не покидаючи Севастополя".

29 листопада Росія розмістила в Криму четвертий дивізіон С-400.Самохідний зенітний ракетний комплекс (система) С-400 "Тріумф" призначений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу, включаючи стратегічні бомбардувальники, балістичні і крилаті ракети, застосовується проти наземних об'єктів. Комплекс здатний перехоплювати цілі на дальності до 600 кілометрів, вражати їх на дальності до 400 кілометрів і на висоті до 30 кілометрів.

Фото с сайта ZN,UA