Половина пассажирских самолетов в России не соответствует требованиям Росавиации
|18:45 12.06.2019
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|Россия
В России более 50% пассажирских лайнеров, эксплуатируемых на пассажирских перевозках, находятся в состоянии, не соответствующем требованиям Росавиации и Генеральной прокуратуры.
Издание «Ведомости», ссылающееся на источники в Министерстве транспорта РФ и нескольких авиакомпаний, сообщают, что в стране более 50 процентов пассажирских лайнеров, эксплуатируемых на пассажирских перевозках, находятся в состоянии, не соответствующем требованиям Росавиации и Генеральной прокуратуры. Число таких самолетом сейчас в России составляет 400 единиц. При этом 10 машин использовать прекратили, сообщает avia.pro.
Причина, из-за которой такое количество воздушных судов оказалось под запретом - новые требования Росавиации к сертификации самолетов, введенные в 2019 году.
Ограничения коснулись авиалайнеров, взятых в лизинг на вторичном рынке, в тех случаях, когда авиакомпании внесли в них конструктивные изменения. Это объясняется тем, что ряд авиаперевозчиков переделывают самолеты «под себя». К примеру, меняется количество и расположение кресел в салоне, увеличивается эконом-класс и уменьшается бизнес-класс. Меняют количество кухонь, а порой и радиостанций.
Чикагская конвенция, подписанная Россией, предусматривает, что при таких переделках самолеты должны сертифицироваться в стране, где они зарегистрированы. Довольно часто такими странами являются Багамские острова и Ирландия. Росавиация в 2019 году начала требовать, чтобы эти самолеты лицензировались в России.
Для того, чтобы переделанные самолеты можно было эксплуатировать, авиакомпаниям предстоит получить новые лицензии.
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