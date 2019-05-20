ЮВО: Снайперы "уничтожили" беспилотную авиацию условного противника в горах Северного Кавказа
|17:45 12.06.2019
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|Россия
Снайперы 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне продемонстрировав тактику стрельбы с замаскированных огневых позиций.
С помощью новейших радиолокационных станций «Борисоглебск» были обнаружены беспилотные летательные аппараты противника с прикрепленными на них самодельными взрывными устройствами. Специалисты РЭБ передали данные об обнаруженных БЛА на пункт управления, дежурная смена приняла решение уничтожить дроны силами снайперов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Тренировки проходят совместно с расчетами многофункциональных БЛА и подразделениями радиоэлектронной борьбы. В состав сводного отряда входят специалисты радиоэлектронной борьбы, войсковой разведки, снайперы, расчёты зенитных самоходных установок и противовоздушной обороны. Группы по борьбе с БЛА созданы в целях внедрения боевого опыта современных вооружённых конфликтов.
Также в ходе тренировок подразделения РЭБ выполняют электромагнитную маскировку своих подразделений от беспилотной авиации противника. С помощью станций помех военнослужащие отрабатывают действия по выводу из строя спутниковых средств разведки и радиосвязи противника.
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