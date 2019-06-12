Черговий російський "развод" - Клімкін про візит комісара РЄ до Криму
|16:45 12.06.2019
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|Крым
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував інформацію про підготовку візитку комісара Ради Європи з прав людини на територію окупованого Криму.
Як повідомляє "Європейська правда", про це глава МЗС написав у своєму Facebook.
"Черговий російський "развод" про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит має погоджуватись з нами і відбуватися за українським законодавством", - заявив міністр закордонних справ.
"А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо. Але, як кажуть, нема дурних", - додав він.
У разі, якщо візит таки буде погоджено, Клімкін висловив сподівання, що Міятович обов’язково на власні очі побачить атмосферу закритості півострова несвободи і переслідування та арешти.
Клімкін також підкреслив необхідність забезпечити постійну присутність у Криму міжнародних організацій, зокрема, гуманітарних.
"На ситуацію не вплинеш якимось окремим ситуативним візитом, необхідно започаткувати реальну постійну міжнародну присутність на окупованому півострові", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що має намір відвідати анексований Росією Крим, проте візит ще необхідно підтвердити.
У МЗС України заявили, що Росія намагається "виміняти" повернення своєї делегації до ПАРЄ на візит комісара РЄ з прав людини до окупованого Криму.
Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба повідомив, що візит Міятович до окупованого Росією Криму наразі не погоджений.
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