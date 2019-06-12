Министр обороны Грузии Леван Изория и его азербайджанский коллега Закир Гасанов подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год.

Об єтом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана, передает sputnik-georgia.

В азербайджанском городе Габала в среду, 12 июня, прошла встреча глав министерств обороны трех стран – Грузии, Азербайджана и Турции. В ходе встречи министры обороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, вопросы развития военного сотрудничества в трехстороннем формате и обеспечения безопасности региональных проектов.

На встрече с грузинским министром Гасанов указал на военное сотрудничество Азербайджана и Грузии как в двустороннем формате, так и в программах НАТО. Глава Минобороны Азербайджана при этом отметил необходимость расширения подобного сотрудничества и подчеркнул важность проведения подобных встреч на высоком уровне.

Также министры провели обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.