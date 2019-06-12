Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
|21:00 12.06.2019
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|Азербайджан
Министр обороны Грузии Леван Изория и его азербайджанский коллега Закир Гасанов подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год.
Об єтом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана, передает sputnik-georgia.
В азербайджанском городе Габала в среду, 12 июня, прошла встреча глав министерств обороны трех стран – Грузии, Азербайджана и Турции. В ходе встречи министры обороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, вопросы развития военного сотрудничества в трехстороннем формате и обеспечения безопасности региональных проектов.
На встрече с грузинским министром Гасанов указал на военное сотрудничество Азербайджана и Грузии как в двустороннем формате, так и в программах НАТО. Глава Минобороны Азербайджана при этом отметил необходимость расширения подобного сотрудничества и подчеркнул важность проведения подобных встреч на высоком уровне.
Также министры провели обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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