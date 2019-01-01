Грузинские военные будут участвовать в совместных военных учениях, проводимых Вооруженными Силами Азербайджана и Турции.

Об єтом заявил в среду, 12 июня, глава Минобороны Грузии Леван Изория, передает Интерфакс.

"Мы сегодня приняли решение, что Грузия также будет участвовать в военных учениях Азербайджана и Турции", - сказал Изория на брифинге в Габале по итогам встречи глав оборонных ведомств трех стран.

По его словам, на встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности, министры "еще раз подтвердили признание территориальной целостности" стран-участниц переговоров. Изория отметил, что встреча в Габале была важной с точки зрения "обеспечения безопасности наших народов".

Сообщается, что Азербайджан и Турция в 2019 году проведут 13 совместных военных учений. Об єтом заявил азербайджанский министр обороны Закир Гасанов.