Затриманий українським правоохоронцями на адмінкордоні з окупованим Кримом член незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя» Степан Резуник їхав на материкову Україну, аби поновити український паспорт.

Він стверджує, що під час окупації Криму Росією був лише «волонтером», повідомляє Нацполіція України на фейсбук.

«За словами затриманого, він повернувся на підконтрольну Україні територію, щоб поновити свій український паспорт. Чоловік пояснив, що хотів поїхати на заробітки закордон, а для цього йому знадобився паспорт громадянина України», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили Резунику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 260 КК України (участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань).

Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою безальтернативно.

Як повідомив перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін, в ході допиту після затримання севастополець Резуник, який в 2014 році брав активну участь у так званій «Самообороні Севастополя», яка захоплювала українські військові частини у місті, заявив, що був лише «волонтером».

«Цей громадянин страждає на «часткову амнезію» й при затриманні став пояснювати, що він став «волонтером» під впливом почуттів, коли побачив поранених з Донецької області, які поступали до Севастополя у лікарню ім. Пірогова в березні 2014 року, але щось він заплутався. А щодо «подяки за участь у виконанні бойових завдань», то це же не він, а його жінка – вона отримала, а його просто записали разом з нею», – написав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

11 червня співробітники Нацполіції АРК разом з прикордонниками затримали у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Каланчак» на адмінкордоні з окупованим Кримом, члена так званої «Самооборони Севастополя» Степана Резуника, який у 2014 році сприяв Росії в окупації півострова. Зловмисник, який перебував у розшуку, арештований Херсонським міським судом.