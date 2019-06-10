У вересні між Україною та Румунією запустять паромну переправу / Фото, мапа

19:30 12.06.2019 0 комментариев Украина

У вересні очікується запуск першої поромної переправи через Дунай між Румунією та Україною

Про це передає Економічна Правда.

Паромна переправа “Орлівка-Ісакча” стане найсучаснішим пунктом пропуску в країні. Важливість переправи в тому, що вона відкриває транспортний коридор Україна-Південна Європа та разом з реконструкцією траси Одеса-Рені формує найкоротший шлях для вантажоперевізників з Одеси до причорноморських регіонів Болгарії, Румунії та Туреччини.

Пропускна спроможність порому становитиме близько тисячі вантажівок і 250 легкових авто на добу. Потенційний транспортний потік на переправі оцінюється в 170 тис одиниць транспорту в рік. У перші місяці роботи паром курсуватиме кожні 60 хвилин. Заплановано збільшити кількість рейсів до двох разів на годину. Спочатку на лінії працюватиме один пором, пізніше їх кількість подвоїться — один пором румунського оператора, другий — українського.

На поромі крім автотранспорту, зможуть перетинати кордон і пішоходи. Вартість проїзду для автомобільного транспорту складе 12-15 євро (включаючи водія), для пішоходів — 1 євро. 

Поромний комплекс "Орлівка", фото Економічна правда



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