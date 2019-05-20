В России во время учений морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

19:00 12.06.2019 0 комментариев Россия

На Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец.

Об єтом сообщил сообщил "Интерфаксу" информированный источник. 

По его словам, это произошло, когда бронетранспортер после выхода из твиндека корабля не доплыл до берега и затонул.

Погиб один из военнослужащих, находившихся в боевой машине, добавил собеседник агентства.

В военном следственном управлении по Балтийскому флоту "Интерфаксу" подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, но не раскрыли детали случившегося. По факту возбудили уголовное дело.



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