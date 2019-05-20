В России во время учений морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером
|19:00 12.06.2019
|0 комментариев
|Россия
На Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец.
Об єтом сообщил сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По его словам, это произошло, когда бронетранспортер после выхода из твиндека корабля не доплыл до берега и затонул.
Погиб один из военнослужащих, находившихся в боевой машине, добавил собеседник агентства.
В военном следственном управлении по Балтийскому флоту "Интерфаксу" подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, но не раскрыли детали случившегося. По факту возбудили уголовное дело.
Ещё на эту тему:
17:45 12.06.2019
ЮВО: Снайперы "уничтожили" беспилотную авиацию условного противника в горах Северного Кавказа
ЮВО: Снайперы "уничтожили" беспилотную авиацию условного противника в горах Северного Кавказа
16:30 12.06.2019
ЮВО: Около трех тысяч военнослужащих приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки
ЮВО: Около трех тысяч военнослужащих приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки
15:30 12.06.2019
ЮВО: 15 тысяч военнослужащих приступили к интенсивной подготовке в полевых условиях
ЮВО: 15 тысяч военнослужащих приступили к интенсивной подготовке в полевых условиях
14:30 12.06.2019
ЮВО: Артиллеристы уничтожали мобильные огневые позиции с помощью новейшего комплекса «Аргус»
ЮВО: Артиллеристы уничтожали мобильные огневые позиции с помощью новейшего комплекса «Аргус»
16:30 11.06.2019
ЮВО: Снайперы спецназа в Карачаево-Черкесии отрабатывают скоростную стрельбу по целям в горах
ЮВО: Снайперы спецназа в Карачаево-Черкесии отрабатывают скоростную стрельбу по целям в горах
14:30 11.06.2019
ЮВО: Танковые экипажи 49 армии приступили к боевым стрельбам
ЮВО: Танковые экипажи 49 армии приступили к боевым стрельбам
20:00 10.06.2019
На полигонах оккупированного Крыма проходят учения подразделений армейского корпуса ЧФ
На полигонах оккупированного Крыма проходят учения подразделений армейского корпуса ЧФ
19:00 10.06.2019
ЮВО: Новобранцев весеннего призыва отправили на общевойсковую подготовку в горы Дагестана
ЮВО: Новобранцев весеннего призыва отправили на общевойсковую подготовку в горы Дагестана
18:00 10.06.2019
ЮВО: Военные инженеры на специальных учениях отрабатывают наведение понтонных переправ
ЮВО: Военные инженеры на специальных учениях отрабатывают наведение понтонных переправ