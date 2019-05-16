Еще один стратегический завод России на пути к ликвидации

18:30 12.06.2019 0 комментариев Россия

Крупнейший в РФ производитель ферритов НИИ “Феррит-Домен”, после неоднократных сокращений рабочего дня и недели, принялся сокращать персонал.

Откровенно говоря, дела у завода, производящего приборы для военной радиоэлектроники, вроде как шли до недавних пор неплохо. Например, в 2017-м он отчитался о прибыли 65 млн руб. Правда, в 2018-м прибыль уже составила 2,8 млн руб. В десятки раз меньше, но все же прибыль, а не убытки, пишет Информационное сопротивление.

В этом пике прибыли просматривалась общая тенденция падения заказов. 

Например, в 2019-м у завода нет ни одного госзаказа. Во многом потому, что за последние два года, на рынке, в том числе и в сфере ВПК, дорогие приборы от “Феррит-Домен” заменили их более дешевые китайские аналоги, отвоевавшие 80% рынка.

Отсутствие заказов и соответствующих средств вынудило руководство сокращать рабочий день. Сначала он был сокращен до 5 часов, сейчас же завод работает в 4-х часовом режиме. Но и этого оказалось недостаточно, и сейчас сокращается уже число сотрудников.

Ожидается, что в 2019-м году убытки завода превысят 10 млн руб, что положит начало его пике. Много это или мало, сложно сказать. По крайней мере, для старта ликвидации «Лентеплоприбора» хватило 12,5 млн рублей убытков.



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