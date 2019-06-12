Румунія попередила своїх громадян про поїздки в Молдову

18:00 12.06.2019 0 комментариев Румыния

Міністерство закордонних справ Румунії попередило громадян, які планують поїздки до Молдови, про високу вірогідність проведення акцій протесту в сусідній країні.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію МЗС країни опублікувало на своєму сайті.

Зокрема, румунська влада рекомендує громадянам уникати місць масових скупчень людей, стежити за інформацією в місцевій пресі, щоб знати, де відбуваються протести, та уникати їх.

На тлі загострення ситуації в Молдові СБУ посилила контррозвідувальний режим на в’їзді до Молдови через територію України щодо радикально налаштованих громадян Росії.

Нагадаємо, від суботи у Молдові фактично склалося двовладдя з двома урядами і парламентською більшістю, легітимність якої попередня влада не визнає.



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