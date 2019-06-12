Держсекретар США Майк Помпео висловив надію на те, що влада Грузії доведе до кінця проект будівництва глибоководного порту в Анаклії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Грузия Online".

На брифінгу у Вашингтоні після зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе Помпео зазначив, що порт став однією з тем їхньої бесіди.

Згідно з коментарем Держдепу, "на зустрічі були обговорені партнерство Грузії з НАТО, співпраця з питань регіональної безпеки і реформи, необхідні Грузії для забезпечення верховенства закону і чесних виборів".

"Під час сьогоднішньої розмови з прем'єр-міністром я закликав Грузію поліпшити судову систему, зусилля щодо якої вживаються. Забезпечити, щоб її демократія гарантувала вільні і справедливі вибори. Сьогодні у нас був шанс поговорити про відповідальність парламенту Грузії за те, щоб були забезпечені дії урядових відомств відповідно до закону. Ми сподіваємося, що влада Грузії доведе до кінця будівництво порту (Анаклії. - ЄП)", - зазначив Помпео.

Держсекретар підкреслив, що порт поглибить відносини Грузії з країнами з вільною економікою і захистить від російської і китайської економічної залежності.

"Саме ці нібито друзі не враховують інтересів Грузії. Розвиток Грузії як вільної держави після впливу радянського комунізму підтверджує, що країна перебуває на правильному шляху. Ми пишаємося тим, що на цьому шляху ми є вашими добрими партнерами", - сказав держсекретар США.

4 червня Бахтадзе повідомив, що Грузія розробила законодавчий пакет, який спростить дипломатичний дозвіл на вхід в територіальні води і порти Грузії для постійно діючих морських з'єднань НАТО, а також для кораблів, які перебувають в оперативному підпорядкуванні НАТО.

Нагадаєм, порт в Анкалії залишається пріоритетом уряду Грузії.