Міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску повідомив, що Кишинів хоче підтримувати добрі відносини з Росією, але не буде для цього переходити "червоні лінії" і погоджуватися на федералізацію Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deschide.

"Молдовани не конфліктні люди і не хочуть бути з ким-небудь в поганих відносинах. Моя стартова позиція в зовнішній політиці - це добрі відносини з усіма, зокрема з Росією, проте є червоні лінії, які ми не перейдемо. Приносячи присягу, я сказав, що буду захищати цілісність Республіки Молдова. Ми не можемо здійснити федералізацію Молдови, я поклявся захищати незалежність. Ми хочемо прагматичного партнерства з Росією, а переговори про федералізацію не стосуються цього партнерства. Ми будемо підтримувати позитивний діалог з Росією і подолаємо розбіжності", - сказав Попеску.

За його словами, Росія, ЄС і США дійшли консенсусу щодо Молдови: "Ці сили хочуть, щоб Молдова була стабільною державою, тому подолали існуючі розбіжності; всі вони сказали, що хочуть мирної передачі влади".

Як повідомляє Ziarul Naţional, Попеску додав, що вже поговорив з радником голови ЄС і співпрацює з декількома західними канцеляріями. Він додав, що "підтримка Румунії, держави, з якою ми багато в чому ділимо одну історію, мову та ідентичність, дуже важлива".

Він додав, що хоче ефективно співпрацювати з молдовськими послами, акредитованими в різних країнах, щоб повернути Молдову в "позитивне поле" ЄС.

"Ті, хто добре працюють, залишаться на своїх постах. Можу сказати, що 99,9% співробітників МЗС залишаться на посаді. Вони самі ухвалять рішення, якщо хочуть працювати зі мною", - сказав він.

Днями віце-прем'єр РФ Дмитрій Козак, який є спецпредставником президента Путіна з питань співпраці з Молдовою, заявив, що молдовський олігарх, лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк запропонував проросійській Партії соціалістів створити спільну коаліцію і, зокрема, врегулювати придністровський конфлікт шляхом федералізації Молдови.

За словами Плахотнюка, саме Росія, зокрема Козак, пропонував йому вирішити придністровський конфлікт через федералізацію республіки.