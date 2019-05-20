Облави в Криму: Російський суд заарештував усіх затриманих 10 червня кримських татар

16:00 12.06.2019 0 комментариев Крым

Усі вісім затриманих 10 червня кримських татар заарештовані до 5 серпня, вирішив підконтрольний російській владі Київський районний суд окупованого Сімферополя.

Вісім кримських татар були затримані 11 чкервня після обшуків в Алушті, Білогірську і селищах Сімферопольського району. Всі вони підозрюються в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», яку Росія вважає терористичною, повідомляє Радіо Свобода.

За версією слідства, четверо із затриманих складали осередок організації в Алушті під керівництвом Ленура Халілова. Ще троє нібито є членами осередку в Білогірському районі. Там керівником вважають 58-річного Енвера Омерова.

Руслана Сулейманова, затриманого в Сімферополі, за словами слідчого, приєднають до справи 24-х затриманих у березні кримських мусульман.

Разом з останніми заарештованими фігурантами справи «Хізб ут-Тахрір» в анексованому Криму стали вже 58 мусульман. Правозахисний центр «Меморіал» вважає їхнє переслідування політично мотивованим, у 2014 році кримські татари виступали проти російської окупації українського півострова.

У лютому 2014 року в Криму з’явилися озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об’єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялися визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Україна, Європейський союз, США та більшість країн світу не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.



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