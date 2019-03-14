У МЗС відреагували на дані про "узгоджений" візит комісара РЄ в окупований Крим

14:45 12.06.2019 0 комментариев Крым

Міністерство закордонних справ України не має домовленостей щодо конкретних дат візиту комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович в анексований Росією Крим, але чекають на комісара. 

Про це йдеться у відповіді речниці МЗС України щодо російських повідомлень про нібито узгоджений візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до тимчасово окупованої АР Крим, отриманій УНН.

"По-перше, візит і моніторинг ситуації з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, про які, зокрема, наголошується у відповідних резолюціях Генеральної асамблеї ООН та Комітету міністрів і Парламентської Асамблеї Ради Європи - це питання, яке українська сторона порушує не перший рік", - наголосили в МЗС.

У міністерстві закликали чітко говорити про те, що це не Росія-окупант "відкриває нову главу у відносинах з РЄ", а Україна послідовно наполягала на проведенні такого візиту, і не одного, а на регулярній основі.

"По-друге, ми можемо підтвердити, що на сьогодні між комісаром Ради Європи Д.Міятович і українською стороною немає домовленостей щодо конкретних дат візиту. Але головне не дати, головне – це чітке узгодження з українською стороною параметрів і програми такого візиту. Роль у цьому процесі Росії обмежується виключно її обов’язками як держави-окупанта",- зазначили дипломати.

Вони нагадали, що на шляху до візиту Міятович - багато питань, які потребують погодження з українською стороною.

У МЗС також заявили, що "чекають на комісара Міятович, в тому числі для обговорення параметрів моніторингу на тимчасово окупованих територіях України".

"По-третє, у контексті червневої сесії ПАРЄ Україна привертає увагу до того, що спроби російської сторони "виміняти" повернення її делегації до Асамблеї на візит комісара з прав людини є цинічною спробою уникнути відповідальності в Раді Європи за вчинені нею міжнародні злочини та системні порушення прав людини на окупованих територіях", - йдеться в коментарі МЗС.

У відомстві наголошують, що підтримка цих спроб з боку органів РЄ та окремих партнерів України в організації означатиме потурання агресору та подальший підрив авторитету Ради Європи.

Раніше комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович підтвердила наміри відвідати анексований Росією Крим.



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У МЗС відреагували на дані про "узгоджений" візит комісара РЄ в окупований Крим
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