Еще несколько американских катеров типа Island (кроме двух уже переданных) получат Военно-морские силы Украины.

Об этом «Думской» сообщил информированный источник в штабе ВМСУ.

Сейчас ведутся переговоры о передаче Украине еще четырех единиц. Как и первую пару «Айлендов», корабли мы получим совершенно бесплатно. Нужно лишь определиться с модернизацией комплекса радиотехнического вооружения и другими техническими моментами.

По нашим данным, украинские специалисты осмотрели несколько бывших американских катеров береговой охраны и выбрали подходящие.

Источник добавил, что в ВМСУ собираются сформировать целый дивизион из шести «Айлендов», который не только сможет контролировать ближнюю морскую зону, но и будет выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО.

Катера должны получить самое разнообразное вооружение — от минно-тральных модулей, что сейчас критично важно для Украины, до американских противокорабельных ракет «Гарпун» (есть вариант установки украинских ПКР «Нептун»).

Напомним, первым двум американским катерам типа Island уже присвоены имена — «Старобельск» и «Славянск». Корабли прибудут в Одессу в конце августа — начале сентября этого года. Экипажи вылетят в американский Балтимор, где стоят катера, через несколько дней.

Фото с сайта Думская