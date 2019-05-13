ВМСУ получат еще несколько американских катеров типа Islannd / Фото
|15:00 12.06.2019
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|Украина
Еще несколько американских катеров типа Island (кроме двух уже переданных) получат Военно-морские силы Украины.
Об этом «Думской» сообщил информированный источник в штабе ВМСУ.
Сейчас ведутся переговоры о передаче Украине еще четырех единиц. Как и первую пару «Айлендов», корабли мы получим совершенно бесплатно. Нужно лишь определиться с модернизацией комплекса радиотехнического вооружения и другими техническими моментами.
По нашим данным, украинские специалисты осмотрели несколько бывших американских катеров береговой охраны и выбрали подходящие.
Источник добавил, что в ВМСУ собираются сформировать целый дивизион из шести «Айлендов», который не только сможет контролировать ближнюю морскую зону, но и будет выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО.
Катера должны получить самое разнообразное вооружение — от минно-тральных модулей, что сейчас критично важно для Украины, до американских противокорабельных ракет «Гарпун» (есть вариант установки украинских ПКР «Нептун»).
Напомним, первым двум американским катерам типа Island уже присвоены имена — «Старобельск» и «Славянск». Корабли прибудут в Одессу в конце августа — начале сентября этого года. Экипажи вылетят в американский Балтимор, где стоят катера, через несколько дней.
Фото с сайта Думская
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