ВМСУ получат еще несколько американских катеров типа Islannd / Фото

15:00 12.06.2019 0 комментариев Украина

Еще несколько американских катеров типа Island (кроме двух уже переданных) получат Военно-морские силы Украины.

Об этом «Думской» сообщил информированный источник в штабе ВМСУ.

Сейчас ведутся переговоры о передаче Украине еще четырех единиц. Как и первую пару «Айлендов», корабли мы получим совершенно бесплатно. Нужно лишь определиться с модернизацией комплекса радиотехнического вооружения и другими техническими моментами.

По нашим данным, украинские специалисты осмотрели несколько бывших американских катеров береговой охраны и выбрали подходящие.

Источник добавил, что в ВМСУ собираются сформировать целый дивизион из шести «Айлендов», который не только сможет контролировать ближнюю морскую зону, но и будет выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО.

Катера должны получить самое разнообразное вооружение — от минно-тральных модулей, что сейчас критично важно для Украины, до американских противокорабельных ракет «Гарпун» (есть вариант установки украинских ПКР «Нептун»).

Напомним, первым двум американским катерам типа Island уже присвоены имена — «Старобельск» и «Славянск». Корабли прибудут в Одессу в конце августа — начале сентября этого года. Экипажи вылетят в американский Балтимор, где стоят катера, через несколько дней.

Фото с сайта Думская



Ещё на эту тему:

09:00 10.06.2019
Українські патрульні катери типу Island отримали назви та бортові номери
14:59 06.06.2019
ВМС Украины передислоцирует 4 корабля из Одессы в Очаков
12:31 05.06.2019
Україна придбала у Польщі корабельні артустановки / Фото
19:31 03.06.2019
Катер ВМСУ «Слов’янськ» типу «Island» вийшов у море / Фото
13:45 29.05.2019
Корабль морской охраны «Лубны» закончил доковый ремонт и спущен на воду / Фото
14:31 13.05.2019
Росія не очікувала і пізно відреагувала наближення катерів ОС до російського порту на Азові
13:01 13.05.2019
Морський центр ССО відпрацьовує захоплення суден / Відео
12:30 07.05.2019
В Черном море украинские и британские военные моряки проведут тренировку типа PASSEX
12:41 23.04.2019
Реформування морської охорони завершиться за три роки
13:01 12.04.2019
Маріупольський «Гриф» пройде доковий ремонт
19:41 10.04.2019
Экипажи катеров класса «Айленд» проходят усиленную языковую подготовку по стандартам НАТО
14:21 27.03.2019
ВМС України отримали три судна забезпечення
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Все новости страны
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Все новости страны
Грузия Грузия
08:01 12.06.2019
США готовы укреплять армию Грузии
19:15 11.06.2019
Анаклийский порт остается приоритетом правительства Грузии
16:30 10.06.2019
МЗС України засуджує проведення "виборів" в окупованій РФ Осетії та не визнає їхніх результатів
10:26 07.06.2019
Грузинский ученый назван одним из лучших в Европе исследователей старения
Все новости страны
Молдова Молдова
17:00 12.06.2019
Новий глава МЗС Молдови назвав "червону лінію" у відносинах з РФ
12:55 12.06.2019
Парламент Молдовы в I чтении одобрил отмену смешанной избирательной системы
11:30 12.06.2019
В Молдове – обыски у полицейских, поддержавших новую власть
08:59 12.06.2019
Опрос: Новое правительство Молдовы поддержали более 90% граждан
Все новости страны
Россия Россия
16:30 12.06.2019
ЮВО: Около трех тысяч военнослужащих приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки
15:30 12.06.2019
ЮВО: 15 тысяч военнослужащих приступили к интенсивной подготовке в полевых условиях
14:30 12.06.2019
ЮВО: Артиллеристы уничтожали мобильные огневые позиции с помощью новейшего комплекса «Аргус»
11:23 12.06.2019
В состав Черноморского флота принят новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв»
Все новости страны
Румыния Румыния
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
Все новости страны
Турция Турция
20:15 11.06.2019
Турция рассматривает возможность покупки китайских истребителей вместо российских
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
19:45 07.06.2019
Турция продолжит буровые работы у Кипра под защитой армии
16:59 07.06.2019
В Турции вблизи известного курорта горит лес
Все новости страны
Украина Украина
16:45 12.06.2019
Черговий російський "развод" - Клімкін про візит комісара РЄ до Криму
16:00 12.06.2019
Облави в Криму: Російський суд заарештував усіх затриманих 10 червня кримських татар
15:00 12.06.2019
ВМСУ получат еще несколько американских катеров типа Islannd / Фото
14:45 12.06.2019
У МЗС відреагували на дані про "узгоджений" візит комісара РЄ в окупований Крим
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс