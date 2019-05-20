Около 15 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в составе подразделений приступили к занятиям по боевой подготовке в полевых условиях.

На общевойсковых полигонах личный состав мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений во взаимодействии с формированиями специальных войск, а также с участием армейской авиации отрабатывают задачи тактической и огневой подготовки, выполняют упражнения по вождению боевой техники, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

За первую неделю летнего периода обучения проведено более 4,5 тыс. практических занятий, из них более 2,5 тыс. по тактической подготовке. Все занятия по тактике по указанию командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова проводятся в двустороннем порядке, каждое второе – в ночное время суток.

Итогом курса интенсивной подготовки для каждого подразделения станет двустороннее тактическое учение.

Всего в летнем периоде обучения войска ЮВО примут участие в более 300 учениях различного уровня.