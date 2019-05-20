ЮВО: Артиллеристы уничтожали мобильные огневые позиции с помощью новейшего комплекса «Аргус»

14:30 12.06.2019 0 комментариев Адыгея Республика

Артиллерийские расчеты Южного военного округа в Адыгее провели боевые стрельбы из модернизированных 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» по мобильным огневым позициям условного противника.

Для разведки и целеуказания артиллеристы применили новейший подвижный разведывательный пункт «Аргус» на базе БМП-2, оснащенный импульсным прибором наблюдения и тепловизором, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащие также выполнили нормативы по занятию огневых позиций с ходу, боевые стрельбы с закрытых огневых позиций, как одиночным орудием, так и в составе артиллерийских подразделений.

Всего в плановых мероприятиях боевой подготовки было задействовано свыше 600 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.

«Мста-С» предназначена для поражения живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, пунктов управления противника и объектов тыла противника.

Гаубица оснащена автоматизированной системой управления и наведения огня «Успех-С» с баллистическим вычислителем, аппаратурой топографической привязки и ориентирования, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.



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