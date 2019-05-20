Одиночная подготовка включает в себя изучение теоретических основ тактики и действий на учебном поле, тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, требований общевойсковых уставов ВС РФ.

В ходе курса подготовки военнослужащие выполнят нормативы по огневой и строевой подготовкам, РХБ защите, будут преодолевать минно-взрывные заграждения, а также совершенствовать навыки в оказании первой медицинской помощи в полевых условиях. Курс продлится от 1 до 2 месяцев в зависимости от предназначения подразделения, сообщает пре.сс-служба Минобороны России.

От качественного одиночного обучения личного состава зависит успешность дальнейшего боевого слаживания подразделений и их способность выполнять задачи по предназначению.

В течение курса на общевойсковых полигонах ЮВО, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа, будет проведено более 200 тактических и тактико-строевых занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин.

Завершится курс интенсивной одиночной подготовки проведением контрольных занятий, в ходе которых военнослужащие, успешно сдавшие экзамены, зачеты и упражнения учебных стрельб, получат квалификацию «специалист 3 класса».