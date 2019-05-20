ЮВО: Около трех тысяч военнослужащих приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки
|16:30 12.06.2019
|0 комментариев
|Россия
Одиночная подготовка включает в себя изучение теоретических основ тактики и действий на учебном поле, тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, требований общевойсковых уставов ВС РФ.
В ходе курса подготовки военнослужащие выполнят нормативы по огневой и строевой подготовкам, РХБ защите, будут преодолевать минно-взрывные заграждения, а также совершенствовать навыки в оказании первой медицинской помощи в полевых условиях. Курс продлится от 1 до 2 месяцев в зависимости от предназначения подразделения, сообщает пре.сс-служба Минобороны России.
От качественного одиночного обучения личного состава зависит успешность дальнейшего боевого слаживания подразделений и их способность выполнять задачи по предназначению.
В течение курса на общевойсковых полигонах ЮВО, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа, будет проведено более 200 тактических и тактико-строевых занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин.
Завершится курс интенсивной одиночной подготовки проведением контрольных занятий, в ходе которых военнослужащие, успешно сдавшие экзамены, зачеты и упражнения учебных стрельб, получат квалификацию «специалист 3 класса».
Ещё на эту тему:
ЮВО: 15 тысяч военнослужащих приступили к интенсивной подготовке в полевых условиях
ЮВО: Артиллеристы уничтожали мобильные огневые позиции с помощью новейшего комплекса «Аргус»
ЮВО: Снайперы спецназа в Карачаево-Черкесии отрабатывают скоростную стрельбу по целям в горах
ЮВО: Танковые экипажи 49 армии приступили к боевым стрельбам
На полигонах оккупированного Крыма проходят учения подразделений армейского корпуса ЧФ
ЮВО: Новобранцев весеннего призыва отправили на общевойсковую подготовку в горы Дагестана
ЮВО: Военные инженеры на специальных учениях отрабатывают наведение понтонных переправ
ЮВО: Танкисты на учениях уничтожали мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника
ЮВО: Мотострелки 58-й общевойсковой армии по тревоге выдвигаются на полигон Тарское