Послы ЕС согласовали продление санкций против РФ за аннексию Крыма
|13:43 12.06.2019
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|Крым
Послы ЕС 12 июня согласовали продление санкций против Россииза незаконную аннексию Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Соответствующее решение было принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER), сообщили в Совете ЕС.
Решение еще должно быть утверждено на следующей неделе Советом ЕС, передает zn.ua.
Первые санкции против России за аннексию Крыма Евросоюз ввел в марте 2014 года. Впоследствии к ним добавились санкции за российскую агрессию в Донбассе и захват трех украинских кораблей с экипажем 25 ноября в Керченском проливе.
С июня 2014 года Совет ЕС принял ограничительные меры в качестве реакции на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, которые действуют в отношении физических и юридических лиц ЕС и ограничены территорией Крыма и Севастополя.
Санкции включают запрет на импорт продукции из аннексированного Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в регион, туристические услуги на полуострове (в частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на полуострове, кроме чрезвычайных ситуаций), экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Также ЕС запрещает предоставлять техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах.
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