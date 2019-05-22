Послы ЕС 12 июня согласовали продление санкций против Россииза незаконную аннексию Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Соответствующее решение было принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER), сообщили в Совете ЕС.

Решение еще должно быть утверждено на следующей неделе Советом ЕС, передает zn.ua.

Первые санкции против России за аннексию Крыма Евросоюз ввел в марте 2014 года. Впоследствии к ним добавились санкции за российскую агрессию в Донбассе и захват трех украинских кораблей с экипажем 25 ноября в Керченском проливе.

С июня 2014 года Совет ЕС принял ограничительные меры в качестве реакции на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, которые действуют в отношении физических и юридических лиц ЕС и ограничены территорией Крыма и Севастополя.

Санкции включают запрет на импорт продукции из аннексированного Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в регион, туристические услуги на полуострове (в частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на полуострове, кроме чрезвычайных ситуаций), экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Также ЕС запрещает предоставлять техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах.