12 отдельный танковый батальон оперативного командования «Север» будет сформирован в с. Гончаровское Черниговского района.

​Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования «Север».

Новая военная часть не входит в состав 1 отдельной танковая Северской бригады и есть полностью самостоятельным подразделением.

Сейчас продолжается получения боевой техники, вооружения и военно - материальных запасов. Воинская часть будет сформирована исключительно военнослужащими военной службы по контракту.



Следует отметить, что на территории с. Гончаровское в текущем году будет введено в эксплуатацию 3 общежития улучшенного типа.