Украину на севере будет защищать отдельный танковый батальон
|13:22 12.06.2019
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|Украина
12 отдельный танковый батальон оперативного командования «Север» будет сформирован в с. Гончаровское Черниговского района.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования «Север».
Новая военная часть не входит в состав 1 отдельной танковая Северской бригады и есть полностью самостоятельным подразделением.
Сейчас продолжается получения боевой техники, вооружения и военно - материальных запасов. Воинская часть будет сформирована исключительно военнослужащими военной службы по контракту.
Следует отметить, что на территории с. Гончаровское в текущем году будет введено в эксплуатацию 3 общежития улучшенного типа.
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