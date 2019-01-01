В Молдове – обыски у полицейских, поддержавших новую власть
|11:30 12.06.2019
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|Молдова
Глава шестого управления Национального инспектората расследований (НИР) Молдовы Анатолий Маковей сообщил о проведении обысков в его управлении после того, как он выразил поддержку новому правительству Майи Санду.
Об этом сообщат «Европейская правда» со ссылкой на молдавскую газету Ziarul de Gardă.
Накануне Маковей заявил, что он и его коллеги признают новое правительство под руководством Майи Санду.
«Мы обращаемся ко всем коллегам с призывом последовать нашему примеру, чтобы избежать столкновений, массовых беспорядков, конфликтов и сохранить общественный порядок», - заявил Маковей во вторник.
В среду Маковей сообщил, что его и его коллег обыскали якобы сотрудник бригады специального назначения Fulger. Также несколько сотрудников управления заявили, что им сообщили об отстранении от должностей.
В здание управления прибыл Александр Пынзарь, глава Национального инспектората полиции, уволенный новым правительством. Пынзарь отметил, что сотрудники, которые вчера выразили поддержку правительству Санду, были отстранены от должностей. В связи с их заявлениями началось расследование.
Позже к зданию управления прибыл Андрей Нэстасе, новый министр внутренних дел от правительства Санду. Он призвал полицейских заявить, что они больше не поддерживают предыдущее правительство Павла Филипа и прежнее руководство Национального инспектората полиции во главе с Пынзарем.
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