На Херсонщині затримали бойовика «Самооборони Криму»
|12:23 12.06.2019
|0 комментариев
|Херсонская обл.
Чоловіка затримали, коли він повернувся на підконтрольну територію, щоб відновити паспорт громадянина України
Правоохоронці затримали на Херсонщині бойовика «Самооборони Криму». Про це сказано у повідомленні пресслужби Національної поліції Херсонської області, пішет Главком.
«Під час проведення розшукових заходів співробітники поліції Криму спільно з представниками прикордонної служби України виявили 35-річного бойовика. Правоохоронці встановили, що в 2014 році чоловік входив до складу незаконного збройного формування «Самооборона Криму». Поліцейські викрили громадянина на КПВВ «Каланчак», - сказано в ньому.
Чоловіка затримали, коли він повернувся на підконтрольну територію, щоб відновити паспорт громадянина України.
«Чоловік пояснив, що хотів поїхати на заробітки за кордон, а для цього йому знадобився паспорт громадянина», - сказано у повідомленні.
Йому повідомили про підозру за ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань), що карається позбавленням волі до восьми років.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою два місяці.
Ещё на эту тему:
Судно RAMZI вывозит соду из оккупированного Крыма / Фото
Украина впервые арестовала пароход судовладельца, которому принадлежит другое судно-нарушитель крымских санкций
Обстрелянный возле Ливии танкер GOEAST отремонтирован в оккупированной Керчи / Фото
Незаконні візити іноземних громадян на територію окупованого Криму в грудні 2017 – січні 2018 р. Підсумки моніторингу
В феврале в оккупированный Крым было доставлено 31 200 тонн топлива шестью рейсами трех танкеров / Фото
Контрабандные схемы поставок крымского зерна в Сирию / Фото
Вместо утилизированного сухогруза DENIZ соду из оккупированного Крыма вывозит KAPTAN HASAN UZUN / Фото
Незаконний видобуток природних ресурсів в Криму. Частина 1. Освоєння вкраденого шельфу