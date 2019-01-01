Парламент Молдовы в I чтении одобрил отмену смешанной избирательной системы

12:55 12.06.2019 0 комментариев Молдова

Парламент Молдовы принял в первом чтении переход от смешанной к пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Newsmaker.

Тот же законопроект предусматривает возвращение запрета на агитацию в день выборов и за день до выборов, голосование за рубежом по просроченным паспортам.

Последние парламентские выборы в Молдове впервые проходили по смешанной системе. Принятие закона о переходе на смешанную систему сопровождалось акциями протеста внутри страны и вызвало негативную реакцию за рубежом.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан раскритиковали переход Молдовы на смешанную систему выборов. Документ раскритиковала и Венецианская комиссия.

Пророссийской партии социалистов Молдовы (ПСРМ) и проевропейский блок ACUM 8 июня подписали соглашение о коалиции и избрали премьер-министром лидера проевропейской партии «Действие и солидарность» (PAS) Майю Санду.

Депутаты также приняли декларацию о признании Молдовы захваченным государством . В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражениии вотума недоверия Конституционному суду.

 



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