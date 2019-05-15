Литва бесплатно передала Украине почти миллион неиспользуемых литовской армией боеприпасов для стрелкового оружия советского производства (автоматов и пулеметов).

Стоимость этой техники в ведомстве оценивают в 255,5 тысяч евро,об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Минобороны Литвы.

Решение передать эти боеприпасы Киеву Вильнюс принял еще в феврале, пояснили в министерстве, заметив, что 11 июня эта идея была осуществлена — технику из Литвы перевезли самолеты украинских ВВС.

«Передача имущества является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины», — прокомментировал литовский министр нацобороны Раймундас Кароблис. Это, уверены литовские власти, в том числе, способствует укреплению обороноспособности Украины, а также обеспечению ее «независимости, суверенитета и территориальной целостности».

Предоставляя Киеву военную поддержку, отмечается в сообщении министерства, «Литва соблюдает все международные соглашения и конвенции». Боеприпасы, которые получили украинские власти, могут использоваться только для обеспечения безопасности Министерства обороны Украины и подчиненных ему учреждений и обороны страны, заключили в литовском министерстве.

Материальную поддержку и элементы вооружения, напомнили в Минобороны, Литва передает Украине уже не впервые.

Напомним, парламент Литвы призывает международное сообщество к солидарности в непризнании аннексии Крыма.