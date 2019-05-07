В состав Черноморского флота принят новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв»
|11:23 12.06.2019
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|Новороссийск
Новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» пополнил состав Черноморского флота.
Как сообщила пресс-служба Минобороны России, торжественная церемония освящения и поднятия флага на корабле прошла в Новороссийской военно-морской базе.
«Процесс поступления новых кораблей идёт по графику, при этом черноморцы не на словах, а на деле показывают, что способны эффективно управлять и применять новые образцы техники и вооружения. Следующими в 2019 году в состав флота войдут морской тральщик «Иван Антонов» и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта. Уверен, что новый корабль в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах», – заявил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов на церемонии поднятия флага.
Ранее в марте командующий войсками Южного военного округа сообщил, что с 2014 года Черноморский флот пополнился 20 новыми военными кораблями. При этом еще несколько находилось в стадии ходовых испытаний, одним из них был «Дмитрий Рогачев». В течение последующих пяти лет планируется поступление на Черноморский флот еще 13 новых кораблей.
В рамках ходовых испытаний экипаж «Дмитрия Рогачева» выполнил ряд учебных задач. В их числе совместное с экипажами вертолетов морской авиации ЧФ учение по взлету и посадке на палубу корабля.
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