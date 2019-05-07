В состав Черноморского флота принят новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв»

11:23 12.06.2019 0 комментариев Новороссийск

Новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» пополнил состав Черноморского флота.

Как сообщила пресс-служба Минобороны России, торжественная церемония освящения и поднятия флага на корабле прошла в Новороссийской военно-морской базе.

«Процесс поступления новых кораблей идёт по графику, при этом черноморцы не на словах, а на деле показывают, что способны эффективно управлять и применять новые образцы техники и вооружения. Следующими в 2019 году в состав флота войдут морской тральщик «Иван Антонов» и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта. Уверен, что новый корабль в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах», – заявил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов на церемонии поднятия флага.

Ранее в марте командующий войсками Южного военного округа сообщил, что с 2014 года Черноморский флот пополнился 20 новыми военными кораблями. При этом еще несколько находилось в стадии ходовых испытаний, одним из них был «Дмитрий Рогачев». В течение последующих пяти лет планируется поступление на Черноморский флот еще 13 новых кораблей.

В рамках ходовых испытаний экипаж «Дмитрия Рогачева» выполнил ряд учебных задач. В их числе совместное с экипажами вертолетов морской авиации ЧФ учение по взлету и посадке на палубу корабля. 



Ещё на эту тему:

20:00 11.06.2019
России придется "попрощаться" со своим единственным тяжелым авианосцем
20:15 10.06.2019
Кораблі ВМФ РФ проведуть стрільби на Балтиці, де тривають навчання НАТО
14:31 03.06.2019
Серия морских тральщиков проекта 12700 для ВМФ России выросла до 12 единиц
09:01 03.06.2019
Россия модернизирует старые противолодочные корабли проекта «Альбатрос» / Фото
20:01 28.05.2019
Росія змінила кораблі у Каркінітській затоці / Фото
16:31 28.05.2019
Командующий войсками ЮВО проверил готовность пункта базирования кораблей Каспийской флотилии
14:31 21.05.2019
Российский ВМФ планирует усилить свою мощь сорока пластиковыми тральщиками / Фото
12:15 17.05.2019
Корабль ВМФ России прошел через пролив Дарданеллы. Порт назначения неизвестен / Фото
14:01 08.05.2019
Работающий в оккупированном Крыму завод "Пелла" отправил на ходовые испытания первый серийный "Каракурт"
18:31 07.05.2019
На Кингисеппском заводе в РФ запущено производство поршней для двигателей боевых кораблей / Фото
14:01 07.05.2019
Малые ракетные корабли ВМФ России станут "наводчиками огня"
13:01 24.04.2019
Два российских военных корабля преследовали американский ракетный эсминец USS Ross в Черном море
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Все новости страны
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Все новости страны
Грузия Грузия
08:01 12.06.2019
США готовы укреплять армию Грузии
19:15 11.06.2019
Анаклийский порт остается приоритетом правительства Грузии
16:30 10.06.2019
МЗС України засуджує проведення "виборів" в окупованій РФ Осетії та не визнає їхніх результатів
10:26 07.06.2019
Грузинский ученый назван одним из лучших в Европе исследователей старения
Все новости страны
Молдова Молдова
17:00 12.06.2019
Новий глава МЗС Молдови назвав "червону лінію" у відносинах з РФ
12:55 12.06.2019
Парламент Молдовы в I чтении одобрил отмену смешанной избирательной системы
11:30 12.06.2019
В Молдове – обыски у полицейских, поддержавших новую власть
08:59 12.06.2019
Опрос: Новое правительство Молдовы поддержали более 90% граждан
Все новости страны
Россия Россия
16:30 12.06.2019
ЮВО: Около трех тысяч военнослужащих приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки
15:30 12.06.2019
ЮВО: 15 тысяч военнослужащих приступили к интенсивной подготовке в полевых условиях
14:30 12.06.2019
ЮВО: Артиллеристы уничтожали мобильные огневые позиции с помощью новейшего комплекса «Аргус»
11:23 12.06.2019
В состав Черноморского флота принят новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв»
Все новости страны
Румыния Румыния
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
Все новости страны
Турция Турция
20:15 11.06.2019
Турция рассматривает возможность покупки китайских истребителей вместо российских
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
19:45 07.06.2019
Турция продолжит буровые работы у Кипра под защитой армии
16:59 07.06.2019
В Турции вблизи известного курорта горит лес
Все новости страны
Украина Украина
16:45 12.06.2019
Черговий російський "развод" - Клімкін про візит комісара РЄ до Криму
16:00 12.06.2019
Облави в Криму: Російський суд заарештував усіх затриманих 10 червня кримських татар
15:00 12.06.2019
ВМСУ получат еще несколько американских катеров типа Islannd / Фото
14:45 12.06.2019
У МЗС відреагували на дані про "узгоджений" візит комісара РЄ в окупований Крим
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс