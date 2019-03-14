Комиссар Совета Европы Миятович решила посетить Крым

10:49 12.06.2019 0 комментариев Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что намерена посетить аннексированный Россией Крым, однако «это предстоит подтвердить».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Офиса комиссара по правам человека Совета Европы.

«В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в Интернете в отношении моего визита в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще предстоит подтвердить. Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове», – цитирует Миятович ее офис.

Накануне пресс-служба МИД России заявила, что «достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года».

Отметим, что Миятович не может поехать на оккупированный полуостров без согласия со стороны Украины.



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