Макрон: Россия может вернуться в G7, если будет выполнять Минские соглашения

09:57 12.06.2019 0 комментариев Россия

Возвращение к формату G8 возможно, если Москва приложит существенные усилия по реализации минских соглашений, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и швейцарский телеканал RTS.

По словам Макрона, Европе необходимо поддерживать «стратегическую дискуссию» с Россией, несмотря на разногласия. Уже на этой неделе он собирается провести «длительный и содержательный разговор» с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул французский лидер.

Говоря об аннексии полуострова Крым, он указал, что Европа не может вести себя так, как будто ничего не произошло, не замечая этот «военный жест» со стороны России.

От того, насколько существенными будут усилия Москвы по реализации минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине, зависит, будет ли формат G7 вновь расширен до G8 за счет возобновления членства России, подчеркнул политик.

В настоящий момент Франция является председателем «большой семерки».



Ещё на эту тему:

Новости
Азербайджан Азербайджан
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Все новости страны
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Все новости страны
Грузия Грузия
08:01 12.06.2019
США готовы укреплять армию Грузии
19:15 11.06.2019
Анаклийский порт остается приоритетом правительства Грузии
16:30 10.06.2019
МЗС України засуджує проведення "виборів" в окупованій РФ Осетії та не визнає їхніх результатів
10:26 07.06.2019
Грузинский ученый назван одним из лучших в Европе исследователей старения
Все новости страны
Молдова Молдова
08:59 12.06.2019
Опрос: Новое правительство Молдовы поддержали более 90% граждан
16:00 11.06.2019
Венеціанська комісія наступного тижня дасть оцінку подіям у Молдові
11:49 11.06.2019
Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы
08:49 11.06.2019
У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда
Все новости страны
Россия Россия
09:57 12.06.2019
Макрон: Россия может вернуться в G7, если будет выполнять Минские соглашения
20:00 11.06.2019
России придется "попрощаться" со своим единственным тяжелым авианосцем
18:15 11.06.2019
В России произошел взрыв на танкере с нефтью, есть жертвы / Видео
16:30 11.06.2019
ЮВО: Снайперы спецназа в Карачаево-Черкесии отрабатывают скоростную стрельбу по целям в горах
Все новости страны
Румыния Румыния
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
Все новости страны
Турция Турция
20:15 11.06.2019
Турция рассматривает возможность покупки китайских истребителей вместо российских
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
19:45 07.06.2019
Турция продолжит буровые работы у Кипра под защитой армии
16:59 07.06.2019
В Турции вблизи известного курорта горит лес
Все новости страны
Украина Украина
10:49 12.06.2019
Комиссар Совета Европы Миятович решила посетить Крым
10:28 12.06.2019
В Украине создадут консорциум по США для внедрения малых модульных ядерных реакторов
09:31 12.06.2019
Омбудсмены Украины и РФ договорились создать рабочую группу по освобождению осужденных
08:34 12.06.2019
ОБСЕ вновь зафиксировала российский «Торн» на Донбассе
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс