В Украине создадут консорциум по США для внедрения малых модульных ядерных реакторов

10:28 12.06.2019 0 комментариев Украина

«Энергоатом» подписал трехстороннее соглашение, предусматривающее создание международного консорциума, который будет способствовать внедрению в Украине технологии малых модульных реакторов SMR-160.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАЭК «Энергоатом».

«В понедельник, 10 июня, в штаб-квартире Holtec International - г.. Камден (штат Нью-Джерси, США) подписано Соглашение о партнерстве между НАЭК» Энергоатом «, ГНТЦ ЯРБ и Holtec International. Подписанное трехстороннее соглашение предусматривает создание международного консорциума, целью которого является содействие деятельности по внедрению в Украине технологии малых модульных реакторов (ММР) SMR-160 «, - говорится в сообщении.

Работа над проектом была начата еще в октябре прошлого года, и сейчас стороны согласовали все необходимые условия для его старта.

Деятельность консорциума, в частности, будет заключаться в анализе нормативной документации, используемой при разработке проекта энергоблока с реактором SMR-160 анализа проекта АЭС с энергоблоками SMR-160 подготовке документов для принятия решения на национальном уровне по внедрению реакторной технологии SMR-160 в Украине.

В 2017 году руководитель Holtec International Крис Сингх обратился к Президенту Украины с предложением создать в Украине хаб по распространению в Европе, Азии и Африке технологии малых модульных реакторов с локализацией производства оборудования для них на украинских предприятиях.

Технология ММР признан одним из наиболее перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. Такие реакторы имеют значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет систем пассивной безопасности.

Общемировой рынок ММР после 2025 года оценивается примерно в 1 трлн долларов.

Напомним, в 2018 году НАЭК «Энергоатом» и Holtec International подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине.

 



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