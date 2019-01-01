Омбудсмены Украины и РФ договорились создать рабочую группу по освобождению осужденных
|09:31 12.06.2019
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|Украина
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова обсудили в Москве вопросы возможного взаимного освобождения задержанных и осужденных граждан.
«В Москве встретилась с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, удерживаемых в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, удерживаемых в таких учреждениях Украины», - написала украинский омбудсмен, передает Укринформ.
По ее словам, Президент Украины Владимир Зеленский имеет «добрую волю освободить всех».
«Поэтому мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам, в частности о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий», - сообщила Денисова.
Как известно, всего в России и аннексированном Крыму находится около 70 украинских политзаключенных среди которых и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.
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