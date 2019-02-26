Опрос: Новое правительство Молдовы поддержали более 90% граждан

08:59 12.06.2019 0 комментариев Молдова

Новое правительство Молдовы во главе с Майей Санду поддерживают более 90% участников открытого интернет-голосования.

Такие данные обнародованы на сайте votum.md, сообщает Укринформ.

Интернет-голосование, открывшееся во вторник, 11 июня, продлится четыре дня.

Из общего числа проголосовавших 11 июня (около 12 тысяч) 94% поддержали новое правительство во главе с Майей Санду, в то время как правительство Павла Филиппа - чуть менее 6%.

Напомним: В субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы объявили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока ACUM. Под соглашением подписались 60 депутатов (всего в парламенте Молдовы 101 депутат).

На заседании был избран спикер парламента - председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Однако Конституционный суд вынес вердикт о признании неконституционными всех решений, принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период. Инстанция уже вынесла вердикт о неконституционности избрания Зинаиды Гречаный спикером, а Майе Санду премьер-министром.

Во вторник, 11 июня, президент Молдовы Игорь Додон аннулировал подписанный ранее заместителем председателя Демпартии Павлом Филиппом указ о роспуске парламента, назвав решение Конституционного суда «посягательством на национальную безопасность страны».



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