ОБСЕ вновь зафиксировала российский «Торн» на Донбассе

08:34 12.06.2019 0 комментариев Украина

Беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Торн» возле жилого дома в оккупированной Новогригоровке.

Об этом сообщается в опубликованном во вторник отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Укринформ.

«8 июня БПЛА СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал комплекс радиоэлектронной борьбы «Торн» на шасси грузовика («КамАЗ»), стоявший у жилого дома в н. п. Новогригоровка (61 км к северо-востоку от Донецка)», - говорится в отчете.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали на оккупированных территориях боевую бронированную машину вблизи н. п. Калиново (60 км к западу от Луганска), 5 БТР и 2 зенитных пушки, а также, вероятно, две позиции для ведения огня из пушек по воздушным целям в Бойковском, «в зоне, где в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено».

Как сообщал Укринформ, ранее миссия ОБСЕ неоднократно сообщала о выявлении различных типов российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности Р330 «Житель», «Леер-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Былина», «Торн», «Тирада-2», «Репеллент-1».



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