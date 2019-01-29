США готовы укреплять армию Грузии

08:01 12.06.2019 0 комментариев Грузия

Соединенные Штаты остаются преданными идее усиления оборонных возможностей Грузии и поддержки ее движения в НАТО на фоне российской агрессии.

Об этом говорится в совместной декларации к 10-й годовщине провозглашения стратегического партнерства между США и Грузией, сообщает Укринформ.

«Только сильная и устойчивая Грузия наилучшим образом способна противостоять агрессивным действиям России и защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность», - отмечается в декларации.

В документе также подчеркивается готовность «в дальнейшем укреплять обороноспособность Грузии», в том числе с целью поддержания оперативной совместимости между вооруженными силами, способности обеспечивать территориальную оборону, сдерживать агрессию и поддерживать глобальную безопасность.

При этом отмечается: США еще до Бухарестского саммита НАТО в 2008 году заявили, что Грузия станет членом Североатлантического альянса.

«Отношения Грузии с Альянсом содержат все практические инструменты, чтобы подготовить возможное членство», - указывается в декларации.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе находится с визитом в Вашингтоне, где состоялась, в частности, его встреча с государственным секретарем США Майклом Помпео.

 



Ещё на эту тему:

17:41 04.04.2019
Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
09:41 29.01.2019
Грузия хоче представити Трампу свої погляди на «найболючіші питання» до того, як він проведе переговори з Путіним
19:26 19.12.2018
Трамп заверил нового президента Грузии в поддержке территориальной целостности
15:15 11.12.2018
Правительство Грузии блокирует назначение Бриджит Бринкс послом США в Грузии
17:29 12.11.2018
США построят военный аэродром на территории военной базы Вазиани в Грузии
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
07:37 22.10.2018
Полученные от США два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) вошли в состав береговой охраны Грузии / Фото
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
17:23 22.05.2018
Госсекретарь США пообещал поддержку Грузии, призвал Россию вывести войска
11:49 21.05.2018
В Госдепе США прошла встреча в рамках Хартии Грузия-США
18:54 18.05.2018
В Вазиани состоялась церемония открытия проекта США - Грузия и Центра боевой подготовки
08:47 26.03.2018
Глава МИД Грузии поблагодарил США за поддержку, отраженную в законе о бюджете на 2018 год
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Все новости страны
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Все новости страны
Грузия Грузия
08:01 12.06.2019
США готовы укреплять армию Грузии
19:15 11.06.2019
Анаклийский порт остается приоритетом правительства Грузии
16:30 10.06.2019
МЗС України засуджує проведення "виборів" в окупованій РФ Осетії та не визнає їхніх результатів
10:26 07.06.2019
Грузинский ученый назван одним из лучших в Европе исследователей старения
Все новости страны
Молдова Молдова
08:59 12.06.2019
Опрос: Новое правительство Молдовы поддержали более 90% граждан
16:00 11.06.2019
Венеціанська комісія наступного тижня дасть оцінку подіям у Молдові
11:49 11.06.2019
Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы
08:49 11.06.2019
У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда
Все новости страны
Россия Россия
09:57 12.06.2019
Макрон: Россия может вернуться в G7, если будет выполнять Минские соглашения
20:00 11.06.2019
России придется "попрощаться" со своим единственным тяжелым авианосцем
18:15 11.06.2019
В России произошел взрыв на танкере с нефтью, есть жертвы / Видео
16:30 11.06.2019
ЮВО: Снайперы спецназа в Карачаево-Черкесии отрабатывают скоростную стрельбу по целям в горах
Все новости страны
Румыния Румыния
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
Все новости страны
Турция Турция
20:15 11.06.2019
Турция рассматривает возможность покупки китайских истребителей вместо российских
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
19:45 07.06.2019
Турция продолжит буровые работы у Кипра под защитой армии
16:59 07.06.2019
В Турции вблизи известного курорта горит лес
Все новости страны
Украина Украина
10:49 12.06.2019
Комиссар Совета Европы Миятович решила посетить Крым
10:28 12.06.2019
В Украине создадут консорциум по США для внедрения малых модульных ядерных реакторов
09:31 12.06.2019
Омбудсмены Украины и РФ договорились создать рабочую группу по освобождению осужденных
08:34 12.06.2019
ОБСЕ вновь зафиксировала российский «Торн» на Донбассе
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс