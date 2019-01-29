США готовы укреплять армию Грузии
|08:01 12.06.2019
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|Грузия
Соединенные Штаты остаются преданными идее усиления оборонных возможностей Грузии и поддержки ее движения в НАТО на фоне российской агрессии.
Об этом говорится в совместной декларации к 10-й годовщине провозглашения стратегического партнерства между США и Грузией, сообщает Укринформ.
«Только сильная и устойчивая Грузия наилучшим образом способна противостоять агрессивным действиям России и защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность», - отмечается в декларации.
В документе также подчеркивается готовность «в дальнейшем укреплять обороноспособность Грузии», в том числе с целью поддержания оперативной совместимости между вооруженными силами, способности обеспечивать территориальную оборону, сдерживать агрессию и поддерживать глобальную безопасность.
При этом отмечается: США еще до Бухарестского саммита НАТО в 2008 году заявили, что Грузия станет членом Североатлантического альянса.
«Отношения Грузии с Альянсом содержат все практические инструменты, чтобы подготовить возможное членство», - указывается в декларации.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе находится с визитом в Вашингтоне, где состоялась, в частности, его встреча с государственным секретарем США Майклом Помпео.
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