ЄСПЛ зобов'язав Росію перевести Бекірова до лікарні
|21:15 11.06.2019
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|Крым
Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію негайно помістити кримського політв'язня Едема Бекірова в лікарню.
Про це написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини — УНН) згідно з правилом 39 зобов’язав владу Російської Федерації негайно помістити кримського політв’язня Едема Бекірова в лікарню і забезпечити йому належне обстеження та лікування”, — написав Чубаров.
Нагадаємо, стан здоров’я заарештованого в окупованому Криму кримськотатарського активіста Едема Бекірова залишається критичним, незважаючи на те, що політв’язня перевели в медсанчастину.
Мешканця селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.
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