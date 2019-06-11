Посольство США в Україні закликає російську владу в окупованому Криму припинити арешти кримських татар.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства на Facebook.

У дипломатичному відомстві зазначили, що цього тижня на окупованому півострові були арештовані ще вісім осіб.

"Наростаючі переслідування кримських татар російською владою є неприйнятними і мають припинитись", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, після обшуків в будинках кримських татар в окупованих Алуштинському, Білогірському і Сімферопольському районах затримано вісім осіб.

ФСБ Росії заявила, що обшуки стосуються кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

27 березня 2019 року російські окупанти провели не менш як 25 обшуків у помешканнях кримськотатарських активістів нібито у справі "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі". Арештували щонайменше 20 осіб і взяли під варту до 15 травня.

Європейський Союз закликав Росію припинити свавільні обшуки у будинках кримських татар та гарантувати дотримання усіх основоположних прав на території незаконно анексованого півострова.