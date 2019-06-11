США закликали РФ звільнити затриманих окупантами кримських татар
|20:45 11.06.2019
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|Крым
Посольство США в Україні закликає російську владу в окупованому Криму припинити арешти кримських татар.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства на Facebook.
У дипломатичному відомстві зазначили, що цього тижня на окупованому півострові були арештовані ще вісім осіб.
"Наростаючі переслідування кримських татар російською владою є неприйнятними і мають припинитись", - заявили в посольстві.
Нагадаємо, після обшуків в будинках кримських татар в окупованих Алуштинському, Білогірському і Сімферопольському районах затримано вісім осіб.
ФСБ Росії заявила, що обшуки стосуються кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".
27 березня 2019 року російські окупанти провели не менш як 25 обшуків у помешканнях кримськотатарських активістів нібито у справі "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі". Арештували щонайменше 20 осіб і взяли під варту до 15 травня.
Європейський Союз закликав Росію припинити свавільні обшуки у будинках кримських татар та гарантувати дотримання усіх основоположних прав на території незаконно анексованого півострова.
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