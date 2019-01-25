В России произошел взрыв на танкере с нефтью, есть жертвы / Видео

18:15 11.06.2019 0 комментариев Россия

В порту Махачкалы произошел взрыв на нефтяном танкере, есть погибшие и пострадавшие.

По сообщению российских СМИ, взрыв произошел во время откачки нефтепродуктов. Всего на танкере находились 12 человек, передает Информационное сопротивление.

Сообщается о гибели трех человек, еще семеро пострадали. Как уточняется, у одного из потерпевших ожоги 95 процентов тела.

Сообщается, что угрозы утечки топлива в результате взрыва на танкере удалось избежать. Местные правоохранители квалифицировали инцидент как причинение смерти по неосторожности.



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