В России произошел взрыв на танкере с нефтью, есть жертвы / Видео
|18:15 11.06.2019
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|Россия
В порту Махачкалы произошел взрыв на нефтяном танкере, есть погибшие и пострадавшие.
По сообщению российских СМИ, взрыв произошел во время откачки нефтепродуктов. Всего на танкере находились 12 человек, передает Информационное сопротивление.
Сообщается о гибели трех человек, еще семеро пострадали. Как уточняется, у одного из потерпевших ожоги 95 процентов тела.
Сообщается, что угрозы утечки топлива в результате взрыва на танкере удалось избежать. Местные правоохранители квалифицировали инцидент как причинение смерти по неосторожности.
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