В порту Махачкалы произошел взрыв на нефтяном танкере, есть погибшие и пострадавшие.

По сообщению российских СМИ, взрыв произошел во время откачки нефтепродуктов. Всего на танкере находились 12 человек, передает Информационное сопротивление.

Сообщается о гибели трех человек, еще семеро пострадали. Как уточняется, у одного из потерпевших ожоги 95 процентов тела.

Сообщается, что угрозы утечки топлива в результате взрыва на танкере удалось избежать. Местные правоохранители квалифицировали инцидент как причинение смерти по неосторожности.