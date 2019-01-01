Анаклийский порт остается приоритетом правительства Грузии

19:15 11.06.2019 0 комментариев Грузия

Все возможные проекты, связанные со строительством глубоководных портов в Грузии, мы рассматриваем исключительно в контексте приоритета Анаклийского порта.

Об этом заявила министр экономики Грузии Натиа Турнава в ходе своего выступления в парламентском комитете по отраслевой экономике, пишет Бизнес Грузия

По ее словам, об этом свидетельствует то, что министерство экономики упразднило выданное «Ай-Пи-Эм-терминалс» разрешение на строительство глубоководного порта в Поти, которое, «к тому же было не разрешение на строительство, а документ, связанный исключительно с землепользованием»

Как отметила Турнава, документ был подготовлен в период, когда она еще не была министром, и непонятно почему, его назвали разрешением на строительство порта.

«Это был второстепенный документ, но поскольку он был выдан без моего ведома, то поэтому глава Агентства надзора над строительством был уволен» - заявила Натиа Турнава.



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