Турция рассматривает возможность покупки китайских истребителей вместо российских

20:15 11.06.2019 0 комментариев Турция

Турция может отказаться от российских Су-57 в пользу китайских истребителей пятого поколения.

Несмотря на тот факт, что ранее в Анкаре открыто заявили о том, что в случае отказа США продавать Турции истребители F-35, будет рассмотрена возможность приобретения крупной партии российских боевых самолётов, стало известно о том, что власти этой страны активно заинтересовались приобретением партии китайских истребителей пятого поколения Shenyang J-31, сообщает avia.pro.

Как сообщает издание «Ahval News», в настоящий момент Турция рассматривает возможность приобретения как российских истребителей Су-57, так и китайских истребителей Shenyang J-31. По оценкам журналистов, у боевых самолётов китайского производства есть больше шансов попасть на вооружение Турции из-за сравнительно меньшей стоимости, однако, с другой стороны, в КНР выпуск этих истребителей ещё не начался.

Следует уточнить, что в США приняли решение исключить Турцию из программы по созданию истребителей F-35, в связи с чем, Турция уже начинает рассматривать возможность покупки истребителей пятого поколения в других странах, однако, на сегодняшний день никаких договорённостей по этому вопросу достигнуто не было.

Как сообщалось ранее, глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о том, что поставки российских «Триумфов» начнутся только через два месяца.



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