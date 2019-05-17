Рішення Арбітражного трибуналу у нідерландському місті Гаага у справі України проти РФ очікують до кінця року.

Про це журналістам заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України на слуханнях Арбітражного трибуналу щодо спору між Україною та РФ про права прибережної держави в Чорному і Азовському морях і в Керченській протоці Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.

"Рішення трибуналу ми очікуємо протягом шести місяців. Це може бути швидко, може бути не дуже швидко, але до кінця року точно отримаємо", - зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, Україна в Арбітражному трибуналі почала розповідати нашу позицію щодо статусу Азовського моря і Керченської протоки.

Як повідомлялось, Росія в Арбітражному трибуналі зможе представити свої зауваження на українські контраргументи в четвер, 13 червня, після чого у п’ятницю, 14 червня, з заключним словом знову виступить Україна.