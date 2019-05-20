Росія в Арбітражному трибуналі зможе представити свої зауваження на українські контраргументи в четвер, 13 червня, після чого у п’ятницю, 14 червня, з заключним словом знову виступить Україна.

Про це журналістам заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України на слуханнях Арбітражного трибуналу щодо спору між Україною та РФ про права прибережної держави в Чорному і Азовському морях і в Керченській протоці Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.

Так, на питання про те, як російська сторона реагує на сьогоднішні контраргументи України у трибуналі, Зеркаль зазначила: "Поки що мовчки".

"У них буде можливість відреагувати в четвер. У четвер вранці ми почуємо протягом трьох годин їх заперечення на нашу позицію, після чого в п’ятницю у другій половині дня ми закінчимо цей тиждень представленням української позиції і будемо чекати після цього вже на позицію суду щодо вирішення справи по юрисдикції", - пояснила вона.

Як повідомлялось, 10 червня у Постійній палаті третейського суду - міжнародному арбітражному суді у Гаазі розпочалися слухання у справі України проти РФ щодо морського права. Першою виступила Росія.