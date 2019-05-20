В окупованому Криму активісти допомагають 170 дітям політв'язнів

20:30 11.06.2019 0 комментариев Крым

В окупованому Криму на сьогодні список дітей політв'язнів включає 170 імен.

Про це в Facebook повідомила співзасновник громадського руху "Бізім балалар" (Наші діти) Ліля Буджурова, пише Укрінформ.

"Наших дітей уже 170. До сьогоднішнього дня під опікою нашого народу, який здійснює її через громадську ініціативу «Бізім балалар»(Наші діти), перебувало 154 дитини ув'язнених кримських татар. Трохи раніше їх було понад 160, але зі списку вибули ті, чиї батьки були засуджені на умовні терміни, або діти досягли 18 років, або сім'ї відмовилися від допомоги. Але сьогодні бездушна державна машина, затримавши (а деяких вже і заарештувавши) ще 8 кримських татар, знедолила ще 16 їхніх дітей і одну ненароджену ", - повідомила Буджурова.

Вона розповіла, що перед Ораза-байрамом кримськотатарські активісти зібрали гроші і роздали перед святом по 5 тис. рублів кожній дитині з 154-х в списку.

Активістка закликала людей і далі надавати допомогу кримськотатарським дітям.

Після облав 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах було затримано вісім осіб. Чотирьох з них: Різу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова і Айдера Джеппарова - за обвинуваченням у тероризмі (ст. 205.5 КК РФ) взяли під арешт терміном до 5 серпня. Сьогодні відбудуться "суди" щодо обрання запобіжного заходу у відношенні ще чотирьох затриманих - Руслана Нагаєва, Руслана Месутова, Ленура Халілова і Ельдара Кантемірова.



Ещё на эту тему:

21:15 11.06.2019
ЄСПЛ зобов'язав Росію перевести Бекірова до лікарні
20:45 11.06.2019
США закликали РФ звільнити затриманих окупантами кримських татар
08:23 11.06.2019
Еще троих задержанных вчера крымских татар арестовали до 5 августа
21:15 10.06.2019
Російські прокурори вимагають до 17 років колонії кримським татарам, затриманим у 2016 році / Фото
18:45 10.06.2019
Розпочато кримінальне провадження через незаконні обшуки у Криму
17:15 10.06.2019
Облави у Криму: Окупанти затримали вісім людей за "тероризм"
17:15 10.06.2019
Облави у Криму: Затриманих кримських татар доставили в управління ФСБ. Один зник
13:45 10.06.2019
Облавы в Крыму: ФСБ завела уголовные дела о так называемом "терроризме"
12:15 10.06.2019
Облавы в Крыму: Местонахождение задержанного Омерова неизвестно / Видео
11:30 10.06.2019
Облавы в Крыму: У жены Резы Омерова во время обыска начались преждевременные роды
11:15 10.06.2019
Облавы в Крыму: Задержан еще один человек / Видео
08:45 10.06.2019
В оккупированном Крыму задержали тестя политзаключенного Исмаилова
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Все новости страны
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Все новости страны
Грузия Грузия
19:15 11.06.2019
Анаклийский порт остается приоритетом правительства Грузии
16:30 10.06.2019
МЗС України засуджує проведення "виборів" в окупованій РФ Осетії та не визнає їхніх результатів
10:26 07.06.2019
Грузинский ученый назван одним из лучших в Европе исследователей старения
19:15 05.06.2019
Подразделения российской военной базы в Осетии проводят учения на полигоне Дзарцеми
Все новости страны
Молдова Молдова
16:00 11.06.2019
Венеціанська комісія наступного тижня дасть оцінку подіям у Молдові
11:49 11.06.2019
Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы
08:49 11.06.2019
У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда
14:15 10.06.2019
Криза в Молдові: два уряди провели паралельні засідання
Все новости страны
Россия Россия
20:00 11.06.2019
России придется "попрощаться" со своим единственным тяжелым авианосцем
18:15 11.06.2019
В России произошел взрыв на танкере с нефтью, есть жертвы / Видео
16:30 11.06.2019
ЮВО: Снайперы спецназа в Карачаево-Черкесии отрабатывают скоростную стрельбу по целям в горах
14:30 11.06.2019
ЮВО: Танковые экипажи 49 армии приступили к боевым стрельбам
Все новости страны
Румыния Румыния
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
Все новости страны
Турция Турция
20:15 11.06.2019
Турция рассматривает возможность покупки китайских истребителей вместо российских
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
19:45 07.06.2019
Турция продолжит буровые работы у Кипра под защитой армии
16:59 07.06.2019
В Турции вблизи известного курорта горит лес
Все новости страны
Украина Украина
21:15 11.06.2019
ЄСПЛ зобов'язав Росію перевести Бекірова до лікарні
21:00 11.06.2019
Рішення трибуналу у справі України проти РФ очікують до кінця року
20:45 11.06.2019
США закликали РФ звільнити затриманих окупантами кримських татар
20:30 11.06.2019
В окупованому Криму активісти допомагають 170 дітям політв'язнів
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс